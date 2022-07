Digita Academy | ecco l’interfaccia interattiva | così Graded scommette su un modello di lavoro flessibile

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si chiude, come da tradizione, con il Graduation Day e la consegna dei diplomi, l’anno accademico delladi Napoli, il progetto di alta formazione nato 5 anni fa dalla partnership tra l’Università Federico II e Deloitte Consulting. La consegna dei diplomi, questa mattina, è stata anticipata dal consueto roadshow dei 48 progetti frutto della collaborazione con i Partner dell’iniziativa. La napoletana, società del settore energia guidata da Vito Grassi, partner Platinum dell’, ha presentato una dashboardcapace di snellire i processi interni all’azienda organizzando i dati in un’unica interfaccia, ordinata e di facile consultazione.Si tratta di uno strumento che aiuterà l’azienda ad accelerare i processi di decision making, valutazione delle performance ed ...

