Diego Daddi | marito di Serena Enardu | si diploma a 40 anni | la cattiveria della gente nei commenti al post

(Di venerdì 15 luglio 2022)è noto nel mondo dello spettacolo per la sua partecipazione a Uomini e Donne diversifa. Oggi è ilbella Elga, e di recente ha attirato su di sé molta attenzione per una scelta che non è stata appoggiata da tutti.ed Elgasono stati protagonisti del dating show pomeridiano di Maria De Filippi. Stiamo parlandostagione televisiva 2007/2008, quindi ci riferiamo a un bel po' difa. All'epoca,aveva deciso di corteggiare Claudia Piumetto, mentre Elga stava conoscendo Marcelo Fuentes. Al momentoscelta, Elga scelse Marcelo e Claudia scelse: entrambe ricevettero un bel no. ...

si è diplomato: divampa la polemica sui social. si è diplomato. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raggiunto un importante traguardo diplomandosi in Ragioneria. Il marito di Elga Enardu non ha avuto un'infanzia facile.