Calciomercato Pisa | De Luca tentenna | Lucca può partire

Per replicare l'impresa dello scorso anno il Pisa sa di doversi muovere bene sul mercato per regalare al nuovo tecnico Maran una squadra all'altezza dell'obiettivo. Grande fermento, quindi, nel reparto offensivo, dove i toscani sono alla ricerca di un trascinatore. Torregrossa è ormai ad un passo, ma il suo approdo in nerazzurro rischia di rovinare l'affare con la Sampdoria che porterebbe sull'Arno anche Manuel De Luca. Nel frattempo sono tante le squadre interessate a Lorenzo Lucca, il cui futuro appare ormai sempre più lontano dalla Torre pendente. Ecco il punto sulle trattative del Calciomercato del Pisa. Calciomercato Pisa, i dubbi di De Luca Dopo i 6 gol in 11 presenze nella seconda metà della scorsa stagione, Ernesto Torregrossa è rimasto

