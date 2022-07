Bimbo morto a Sharm, dubbi su cause decesso (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Non sono ancora stati convocati dalla Procura di Palermo, ma i genitori del Bimbo morto a Sharm El Sheik, in Egitto, potrebbero essere sentiti già la prossima settimana, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos. La Procura ha aperto una inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Enrico Petrigni e condotta dal pm Bruno Brucoli, per capire le cause della morte del bambino. I genitori del piccolo, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, potrebbero spiegare ai magistrati cosa è accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. Il padre del Bimbo, che è arrivato con un volo speciale in gravi condizioni di salute, sarà dimesso entro oggi dall’ospedale. I pm vogliono capire se il bambino sia morto per una intossicazione alimentare oppure da contatto. Intanto, i legali ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Non sono ancora stati convocati dalla Procura di Palermo, ma i genitori delEl Sheik, in Egitto, potrebbero essere sentiti già la prossima settimana, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos. La Procura ha aperto una inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Enrico Petrigni e condotta dal pm Bruno Brucoli, per capire ledella morte del bambino. I genitori del piccolo, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, potrebbero spiegare ai magistrati cosa è accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. Il padre del, che è arrivato con un volo speciale in gravi condizioni di salute, sarà dimesso entro oggi dall’ospedale. I pm vogliono capire se il bambino siaper una intossicazione alimentare oppure da contatto. Intanto, i legali ...

