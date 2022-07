Batterie 100 metri maschili stanotte in tv: orario e diretta streaming Mondiali Eugene 2022 con Jacobs (Di venerdì 15 luglio 2022) Marcell Jacobs è pronto a tornare in pista per andare a caccia del colpaccio in una stagione tormentata dai tanti problemi fisici. Ai Mondiali di atletica leggera, in programma a Eugene dal 15 al 24 luglio, il campione olimpico sarà al via nei 100 metri. Appuntamento questa notte, alle ore 3.50 italiane (ore 18.50 statunitensi) con le Batterie. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali di Rai e Sky, e in streaming su Rai Play, Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Marcellè pronto a tornare in pista per andare a caccia del colpaccio in una stagione tormentata dai tanti problemi fisici. Aidi atletica leggera, in programma adal 15 al 24 luglio, il campione olimpico sarà al via nei 100. Appuntamento questa notte, alle ore 3.50 italiane (ore 18.50 statunitensi) con le. L’evento verrà trasmesso intv sui canali di Rai e Sky, e insu Rai Play, Sky Go e Now Tv. SportFace.

