Andrew Garfield sarà Richard Branson nella miniserie Hot Air (Di venerdì 15 luglio 2022) La storia di Richard Branson e della sua compagnia aerea Virgin Airways sarà raccontata nella miniserie Hot Air, con star Andrew Garfield. Andrew Garfield tornerà protagonista sul piccolo schermo con una nuova miniserie intitolata Hot Air, in cui si racconterà la storia del miliardario Richard Branson. Il progetto sul famoso miliardario britannico sta venendo offerto a diverse piattaforme di streaming, tuttavia per ora non c'è ancora un accordo definitivo. Alla regia di Hot Air ci sarà David Leitch, che ha portato al successo Deadpool 2, mentre la sceneggiatura delle sei puntate sarà firmata da Jon Croker basandosi sul libro Dirty Tricks scritto dal ...

