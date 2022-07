Ultime Notizie – X Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice (Di giovedì 14 luglio 2022) Sarà la cantautrice Francesca Michielin a condurre il prossimo X Factor, in onda da settembre su Sky. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Sky, aperta proprio da una esecuzione al pianoforte dell’artista. Giù il velo (ufficiale) anche sui giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. “Abbiamo appena finito di girare le audizioni di un X Factor completamente rinnovato, rivoluzionato – dice Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Sky – anche per il ritorno del pubblico che, finalmente, può partecipare agli show live. La volontà di quest’anno era proprio quella di rivoluzionare X Factor tenendola molto attaccata alle radici di quello che rappresenta e quindi il più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) Sarà la cantautricea condurre il prossimo X, in onda da settembre su Sky. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Sky, aperta proprio da una esecuzione al pianoforte dell’artista. Giù il velo (ufficiale) anche sui giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. “Abbiamo appena finito di girare le audizioni di un Xcompletamente rinnovato, rivoluzionato – dice Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Sky – anche per il ritorno del pubblico che, finalmente, può partecipare agli show live. La volontà di quest’anno era proprio quella di rivoluzionare Xtenendola molto attaccata alle radici di quello che rappresenta e quindi il più ...

