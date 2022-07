UFFICIALE | la Juventus cede Dragusin | giocherà in Serie B

Pubblicità

E' in dirittura d'arrivo l'affare che porterà Il terzino classe 2000 Andrea Cambiaso alla corte del Bologna . Cambiaso, reduce da una buona stagione nel Genoa, è stato acquistato dallache ieri gli ha fatto svolgere le visite mediche presso il J Medical a Torino e oggi lo ha ufficializzato attraverso i propri canali social. Non resterà però in bianconero per maturare un ...Laacquista ufficialmente Andrea Cambiaso dal Genoa . Dopo aver svolto le visite mediche nei giorni scorsi, pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità del trasferimento da parte dei bianconeri, ...Sarebbe il giocatore dell'Eintracht Francoforte il nuovo profilo sondato dai bianconeri per la difesa. Il giocatore è in scadenza ...Si tratta Radu Dragusin, difensore centrale che arriva direttamente dalla Juventus. “Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore, nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, arriva dalla ...