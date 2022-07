Tour de France 2022, Wout Van Aert: “La mia fuga faceva parte del piano, ma è stata una sorpresa iniziarla insieme a Van der Poel” (Di giovedì 14 luglio 2022) La giornata di ieri è stata praticamente perfetta per la Jumbo-Visma. La squadra olandese ha fatto fin da subito corsa durissima per mettere in seria difficoltà Tadej Pogacar e per lanciare dunque Jonas Vingegaard verso la vetta della classifica generale. L’obiettivo è stato raggiunto in pieno e oggi il danese partirà con la maglia gialla di leader. Al termine della tappa, è intervenuto ai microfoni Wout Van Aert (compagno di squadra di Vingegaard), che ci ha tenuto a sottolineare quanto fosse tutto studiato nei minimi dettagli (fonte: Spaziociclismo): “È stata una grande giornata. Ci eravamo preparati per questo. Volevamo prendere la maglia gialla. Abbiamo cominciato con l’attacco di Primoz, l’obiettivo era far soffrire la squadra di Pogacar”. Ciclismo, Daniele Bennati: “Europeo per velocisti, punto molto su Bettiol ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) La giornata di ieri èpraticamente perfetta per la Jumbo-Visma. La squadra olandese ha fatto fin da subito corsa durissima per mettere in seria difficoltà Tadej Pogacar e per lanciare dunque Jonas Vingegaard verso la vetta della classifica generale. L’obiettivo è stato raggiunto in pieno e oggi il danese partirà con la maglia gialla di leader. Al termine della tappa, è intervenuto ai microfoniVan(compagno di squadra di Vingegaard), che ci ha tenuto a sottolineare quanto fosse tutto studiato nei minimi dettagli (fonte: Spaziociclismo): “Èuna grande giornata. Ci eravamo preparati per questo. Volevamo prendere la maglia gialla. Abbiamo cominciato con l’attacco di Primoz, l’obiettivo era far soffrire la squadra di Pogacar”. Ciclismo, Daniele Bennati: “Europeo per velocisti, punto molto su Bettiol ...

