Siccità | in Lombardia lago di Como e d' Idro a livelli minimi | resiste il Garda

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - La situazione siccità in Lombardia resta critica, soprattutto per le conseguenze sul piano agricolo. "Le ultime riserve per l'agricoltura - spiega il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - si stanno esaurendo e oltre il 25-30 luglio non possiamo andare. Per l'acqua potabile, grazie al cielo, la falda è ancora ricca e non abbiamo, per ora, preoccupazioni". Le situazioni più critiche riguardano i laghi di Como e d'Idro, meno drammatica lo stato del lago di Garda. "Con meno 61% di risorsa idrica rispetto allo storico, con zero neve sulle montagne, da sempre il nostro magazzino per affrontare l'estate - sottolinea l'assessore regionale alla Montagna Massimo Sertori - diventa veramente difficile gestire e coordinare la stagione

