Pentathlon, Europei U19 & U17 2022: un argento e due bronzi per l’Italia nell’ultima giornata (Di giovedì 14 luglio 2022) Terminano oggi a Cracovia, in Polonia, gli Europei U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nella finale maschile U19 l’Italia è di bronzo sia nella classifica a squadre che in quella individuale con Matteo Bovenzi, mentre nella staffetta mista U17 arriva l’argento di Anna Chiara Allara e Denis Agavriloaie. Nelle finale maschile U19 bronzo per Matteo Bovenzi (Area 51), che si classifica terzo con 1218 punti, mentre Valerio Barletta (Cinque Per Tutti) chiude sesto con 1208, infine Alessandro Pavolini (Athlion) giunge ventitreesimo con 1147. Oro al francese Etienne Clergeau, primo con 1231, argento all’ucraino Roman Popov, secondo con 1227. Nella classifica a squadre oro alla Francia con 3641 punti, argento alla Lituania con 3574, bronzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Terminano oggi a Cracovia, in Polonia, gliU19; U17dimoderno: nella finale maschile U19è di bronzo sia nella classifica a squadre che in quella individuale con Matteo Bovenzi, mentre nella staffetta mista U17 arriva l’di Anna Chiara Allara e Denis Agavriloaie. Nelle finale maschile U19 bronzo per Matteo Bovenzi (Area 51), che si classifica terzo con 1218 punti, mentre Valerio Barletta (Cinque Per Tutti) chiude sesto con 1208, infine Alessandro Pavolini (Athlion) giunge ventitreesimo con 1147. Oro al francese Etienne Clergeau, primo con 1231,all’ucraino Roman Popov, secondo con 1227. Nella classifica a squadre oro alla Francia con 3641 punti,alla Lituania con 3574, bronzo ...

