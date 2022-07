“Non partecipiamo al voto”. Niente fiducia dal M5S, ufficiale la crisi di governo (Di giovedì 14 luglio 2022) “Confermo la non partecipazione al voto di fiducia”. Mariolina Castellone, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, intervenendo in aula nella sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto legge Aiuti ha di fatto certificato la crisi di governo, senza alcun ripensamento dell'ultima ora da parte dei grillini. "Non partecipiamo al voto a questo provvedimento perché non ne condividiamo né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al governo e dire che si indebolisce l'azione del governo quando si sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica è falso. Chi vuole confondere i piani lo fa per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) “Confermo la non partecipazione aldi”. Mariolina Castellone, capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, intervenendo in aula nella sua dichiarazione disullaposta dalsul decreto legge Aiuti ha di fatto certificato ladi, senza alcun ripensamento dell'ultima ora da parte dei grillini. "Nonala questo provvedimento perché non ne condividiamo né parte del merito né il metodo, ma questa nostra posizione si sottrae alla logica dellaale dire che si indebolisce l'azione delquando si sta cercando di indicare con chiarezza la linea politica è falso. Chi vuole confondere i piani lo fa per ...

Pubblicità

GiovaQuez : M5S al Senato: 'Noi oggi non partecipiamo al voto ma la nostra posizione si sottrae alla logica della fiducia al go… - AntonioMarconi4 : Castellone: 'Non partecipiamo al voto per difendere la nostra dignità' Non avete proprio niente da difendere. - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: #Dlaiuti, la grillina #Castellone ufficializza la #crisidigoverno: “Non partecipiamo al voto di fiducia” #senato #m5s #govern… - F_Sme : RT @tempoweb: #Dlaiuti, la grillina #Castellone ufficializza la #crisidigoverno: “Non partecipiamo al voto di fiducia” #senato #m5s #govern… - tempoweb : #Dlaiuti, la grillina #Castellone ufficializza la #crisidigoverno: “Non partecipiamo al voto di fiducia” #senato… -