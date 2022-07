Nasce Un Sorriso Salerno ’92, la playmaker arriva dal Sud America: ecco Regina Carosio (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il cognome è da brividi per chi ama lo sport raccontato, il nome non lascia spazio a discussioni. arriva dal Sud America la nuova playmaker della Nasce Un Sorriso Salerno ’92: è l’esperta Regina Carosio, classe 1986, argentina di origini chiaramente italiane. “Ma non è la famiglia dello storico radiocronista Nicolò, i miei avi erano di Rimini”, precisa la neo giocatrice granata. Alta 166 centimetri, è pronta a dirigere il gioco della compagine allenata da Aldo Russo: “Sono molto contenta di aver firmato per Salerno. Ci ho giocato contro quando ero a Potenza e mi ha fatto un’ottima impressione. C’è un progetto importante, la società vuole essere competitiva, come piace a me. Non vedo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il cognome è da brividi per chi ama lo sport raccontato, il nome non lascia spazio a discussioni.dal Sudla nuovadellaUn’92: è l’esperta, classe 1986, argentina di origini chiaramente italiane. “Ma non è la famiglia dello storico radiocronista Nicolò, i miei avi erano di Rimini”, precisa la neo giocatrice granata. Alta 166 centimetri, è pronta a dirigere il gioco della compagine allenata da Aldo Russo: “Sono molto contenta di aver firmato per. Ci ho giocato contro quando ero a Potenza e mi ha fatto un’ottima impressione. C’è un progetto importante, la società vuole essere competitiva, come piace a me. Non vedo ...

