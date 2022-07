Napoli-Anaune 10-0 Show di Kvaratskhelia assist | gol | cucchiai in rete anche Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 luglio 2022) Piacere Kvicha. Il georgiano grande protagonista nella prima amichevole stagione del22-23.(squadra di Eccellenza) 10-0. Ovviamente è stata una sgambata contro avversari modesti, a un mese dalla prima partita vera: a Verona il 15 agosto per la prima giornata di campionato. Il georgiano è stato il mattatore nei 45 minuti che ha giocato. Si è posizionato sulla sinistra laddove negli ultimi nove anni avevamo visto sempre Insigne. E quello di Kvara è stato uno. Serpentine, dribbling, sempre finalizzati a creare superiorità numerica e a mandare i compagni in gol. Il primo tempo è finito 4-0 e lui ha firmato una doppietta, une ha servito in area una sata da urlo per Zielinski. L’altro protagonista è stato Anguissa ...