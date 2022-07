Molinari a caccia dell'ultimo Major stagionale: 'L'Open si vince mettendoci fantasia' (Di giovedì 14 luglio 2022) Dici Scozia e pensi a… Certo, ci sono i kilt e le cornamuse e i guerrieri indomabili che lottano per la libertà. E c'è il whiskey ovviamente. Ma nei miti fondativi dello spirito scozzese c'è ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) Dici Scozia e pensi a… Certo, ci sono i kilt e le cornamuse e i guerrieri indomabili che lottano per la libertà. E c'è il whiskey ovviamente. Ma nei miti fondativio spirito scozzese c'è ...

Molinari a caccia dell'ultimo Major stagionale: 'L'Open si vince mettendoci fantasia' Dopo quei mesi straordinari Molinari si è però fermato. Il Masters 2019, perso nelle ultime buche, è stato l'ultimo squillo, poi fra un trasloco laborioso da Londra agli Stati Uniti, un feroce e ...