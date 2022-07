LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: fuga a nove con Froome, Ciccone e Pidcock, gruppo ad oltre sette minuti (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 15.40 Anche Peter Sagan decide di alzare bandiera bianca e di non resistere più al passo del gruppo. 15.38 Nel gruppo di testa gli unici a non aver mai vinto in carriera sono Goossens e Schonberger. 15.36 Perde contatto Caleb Ewan: per i velocisti tappe come queste sono davvero un calvario. 15.34 Diversi corridori perdono le ruote dal gruppo: le fatiche dei giorni scorsi si fanno sentire. 15.32 Aumenta il vantaggio degli attaccanti: 6’39”. 15.30 Comincia il Col de la Croix de Fer! 29 chilometri al 5,2% di pendenza media: non ci si può nascondere. 15.28 Questa la composizione della testa della corsa: 83KM @giuliocicco1 ,@LouisMeintjes ,@NPowless, @PerezAnthony1, ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE15.40 Anche Peter Sagan decide di alzare bandiera bianca e di non resistere più al passo del. 15.38 Neldi testa gli unici a non aver mai vinto in carriera sono Goossens e Schonberger. 15.36 Perde contatto Caleb Ewan: per i velocisti tappe come queste sono davvero un calvario. 15.34 Diversi corridori perdono le ruote dal: le fatiche dei giorni scorsi si fanno sentire. 15.32 Aumenta il vantaggio degli attaccanti: 6’39”. 15.30 Comincia il Col de la Croix de Fer! 29 chilometri al 5,2% di pendenza media: non ci si può nascondere. 15.28 Questa la composizione della testa della corsa: 83KM @giuliocicco1 ,@LouisMeintjes ,@NPowless, @PerezAnthony1, ...

Pubblicità

LoredanaBerte : So che le aspettavate... eccome se le aspettavate!?? Ed eccole qui: le date del MANIFESTO SUMMER TOUR 2022 ?? Ci ved… - astronavemusica : ALESSANDRA AMOROSO regina a San Siro! Grandissimo successo ieri sera al Meazza per 'TUTTO ACCADE A SAN SIRO' con ol… - _Unbeliebubble : RT @twitcasi_: Dopo San Siro, Alessandra Amoroso tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”. Quest… - MichiamanoCri : @StrangisLuigi girano strane voci Quella che andrai in vacanza. Impossibile perché sarai pieno di eventi,live,tour… - ukadultwebcams : stellacinderella -