Le piscine dello Stadio di Terni ‘tradiscono’ i loro abbonati che, insieme al Codici, danno vita ad una class-action (Di giovedì 14 luglio 2022) Una storia ingarbugliata, fatta di annunci e promesse, di intoppi e, come purtroppo spesso accade in questi casi, di svantaggi per i consumatori. È quella delle piscine dello Stadio di Terni. Una vicenda che l’associazione Codici sta seguendo da vicino con la delegazione umbra e su cui ora ha deciso di avviare una class action. Piscina dello Stadio di Terni, il Codici: “La storia, purtroppo, è sempre la stessa: alla fine a rimetterci sono i consumatori” Come spiega il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, “In questi anni segnati profondamente dalla pandemia si sono registrati numerosi casi di impianti sportivi che hanno chiuso a causa di difficoltà economiche. Siamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) Una storia ingarbugliata, fatta di annunci e promesse, di intoppi e, come purtroppo spesso accade in questi casi, di svantaggi per i consumatori. È quella delledi. Una vicenda che l’associazionesta seguendo da vicino con la delegazione umbra e su cui ora ha deciso di avviare una. Piscinadi, il: “La storia, purtroppo, è sempre la stessa: alla fine a rimetterci sono i consumatori” Come spiega il Segretario Nazionale di, Ivano Giacomelli, “In questi anni segnati profondamente dalla pandemia si sono registrati numerosi casi di impianti sportivi che hanno chiuso a causa di difficoltà economiche. Siamo ...

Pubblicità

italiaserait : Le piscine dello Stadio di Terni ‘tradiscono’ i loro abbonati che, insieme al Codici, danno vita ad una class-action - Umbria24 : Piscine dello Stadio, obiettivo riapertura totale in autunno. Class action di Codici per rimborso abbonati - terninrete : Codici avvia class action per gli utenti delle Piscine dello stadio di Terni #Codici #Terni #piscinedellostadio… - lorenzoniadrian : Codici avvia class action per gli utenti delle Piscine dello stadio di Terni #Codici #Terni #classaction… - TerniLife : Al via la class action per il rimborso degli abbonati alle Piscine dello Stadio - -