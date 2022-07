Lazza: audio, testo e significato di Uscito di Galera (Di giovedì 14 luglio 2022) All'interno del suo terzo album Sirio Lazza ha inserito anche il pezzo Uscito di Galera: ecco audio e testo della canzone. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) All'interno del suo terzo album Sirioha inserito anche il pezzodi: eccodella canzone. su Donne Magazine.

Pubblicità

CANCELLETT0 : @SPIG0LI amo se vuoi ho gli audio di lazza e thasup hsjskeksks - TramontiMauro : ho appena sentito per sbaglio lazza in un concerto in tv, la sua voce mi sembra come quando io e mia sorella giochi… - SocialArtistOF2 : In cima al podio della chart Album (fisico + digitale + streaming audio premium) c’è infatti #Taxidriver di #Rkomi,… - taylermfs : dorian che mi manda gli audio di lazza mentre lo sente live ???????????? -