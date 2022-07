Lazio-NK Dekani 5-0: il tabellino e i marcatori dell’amichevole (Di giovedì 14 luglio 2022) Seconda uscita nel ritiro pre-campionato della Lazio e seconda vittoria, questo pomeriggio, per 5-0 contro l‘NK Dekani, squadra della seconda serie slovena. I biancocelesti scaldano i motori, a un mese dall’inizio della Serie A, trascinati dalla doppietta di Pedro e dai gol di Immobile, Basic e Zaccagni. Ecco il tabellino completo dell’amichevole. Lazio-NK Dekani 5-0 marcatori: 33? Immobile, 38? rig., 45? Pedro, 53? Basic, rig. 80? Zaccagni Lazio (4-3-3): Maximiano (59? Adamonis); Lazzari (46? Hysaj), Patric (46? Gila), Casale (46? Acerbi), Marusic (46? Radu); Milinkovic (46? Kiyine), Cataldi (46? Marcos Antonio), Luis Alberto (46? Basic); Felipe Anderson (46? Romero), Immobile (46? Cancellieri), Pedro (46? Zaccagni). A disp.: Alia, Furlanetto, ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) Seconda uscita nel ritiro pre-campionato dellae seconda vittoria, questo pomeriggio, per 5-0 contro l‘NK, squadra della seconda serie slovena. I biancocelesti scaldano i motori, a un mese dall’inizio della Serie A, trascinati dalla doppietta di Pedro e dai gol di Immobile, Basic e Zaccagni. Ecco ilcompleto-NK5-0: 33? Immobile, 38? rig., 45? Pedro, 53? Basic, rig. 80? Zaccagni(4-3-3): Maximiano (59? Adamonis); Lazzari (46? Hysaj), Patric (46? Gila), Casale (46? Acerbi), Marusic (46? Radu); Milinkovic (46? Kiyine), Cataldi (46? Marcos Antonio), Luis Alberto (46? Basic); Felipe Anderson (46? Romero), Immobile (46? Cancellieri), Pedro (46? Zaccagni). A disp.: Alia, Furlanetto, ...

Pubblicità

OfficialSSLazio : ?? Matchday! ?? NK Dekani ?? 18:00 ?? Tra meno di tre ore saremo in campo per la seconda amichevole di #Auronzo2022!… - flamanc24 : RT @TheLazioZone: ??FINE DELLA PARTITA?? Lazio 5 - 0 Dekani Marcatori: ???? Pedro ?? Immobile ?? Zaccagni ?? Basic - TheLazioZone : ??FINE DELLA PARTITA?? Lazio 5 - 0 Dekani Marcatori: ???? Pedro ?? Immobile ?? Zaccagni ?? Basic - LazioNews_24 : Seconda amichevole e seconda vittoria ????? - sportface2016 : #Lazio, buona anche la seconda: 5-0 all'Nk Dekani, Doppietta di #Pedro, #Romagnoli assente per affaticamento muscol… -