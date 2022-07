L'Alpe d'Huez è di Pidcock, oro olimpico mtb: Pogacar attacca tre volte re Vingegaard (Di giovedì 14 luglio 2022) L'Alpe d'Huez numero 31 è di Tom Pidcock. Il folletto britannico di 22 anni, debuttante al Tour, trasforma la seconda tappa alpina nel palcoscenico più bello del suo ingresso nel grande ciclismo dalla ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) L'd'numero 31 è di Tom. Il folletto britannico di 22 anni, debuttante al Tour, trasforma la seconda tappa alpina nel palcoscenico più bello del suo ingresso nel grande ciclismo dalla ...

