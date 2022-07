Incredibile Ronaldo | un club impensabile gli sta offrendo una cifra monstre

Pubblicità

Caff3latt3 : Incredibile come i settimini stiamo soffrendo il calciomercato della Lazio. Strano, avendo Ronaldo in rosa non me l… - albgili73 : @forumJuventus Stessa solfa dell'anno scorso con Ronaldo,incredibile!!! - DiegoBot_it : Cristiano Ronaldo è un marchio registrato, un fuoriclasse incredibile, lo farei giocare anche di notte perché lui n… - DiegoBot_it : Cristiano Ronaldo è un marchio registrato, un fuoriclasse incredibile, lo farei giocare anche di notte perché lui n… - FabioLasmano : @84Darion @petitoblu @pisto_gol Ps: quell'incredibile libro sulla stampa nell'era Ronaldo l'ha scritto Ziliani, che… -

Tuttosport

Offerta monstre dall' Arabia per Cristiano- L'proposta sarebbe composta da 30 milioni al Manchester United per il suo cartellino, più 250 milioni al giocatore per due anni di ...... no, al WW4M si gareggia sul serio, esperienzada fare e spettacolo unico da godere ... L'occasione è unica! È come se Cristianoper il calcio, Nadal per il tennis o LeBron per la ... Dal Portogallo: "Ronaldo, offerta monstre dall'Arabia Saudita: ecco la cifra folle" Ha del clamoroso la notizia uscita in mattina su Cristiano Ronaldo, con un'offerta da 300 milioni di euro complessivi dall'Arabia Saudita ...Offerta monstre dall’ Arabia per Cristiano Ronaldo – Una notizia che, se confermata, avrebbe del clamoroso, quella riportata nella mattinata odierna dal portalo portoghese “TVI“. Offerta monstre dall’ ...