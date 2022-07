I legali dell’attrice avevano chiesto di annullare la sentenza perché «non supportata da prove sufficienti»

(Di giovedì 14 luglio 2022) Di nuovo un no per Amber Heard. Il giudice della Virginia ha respinto la sua richiesta dilae rifare il processo per diffamazione intentato e vinto dall’ex marito Johnny Depp. Niente da fare. Il processo, nel quale lei è stata condannata a risarcire il divo di Hollywood con 10 milioni di dollari, resta valido. Amber Heard: «Amo ancora Johnny Depp». L’intervista dopo la sconfitta a processo X ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Un giudice della Virginia ha respinto la richiesta dell'attrice #AmberHeard di un nuovo processo nella causa per… - Open_gol : Secondo i legali dell’attrice, le misure per garantire che l’identità dei giurati corrispondesse a quella dei convo… -

Secondo iil processo doveva essere annullato in quanto mancavano le prove e anche perchè, come detto sopra, uno dei giurati non avrebbe dovuto prendere parte al processo in ...... la giudice Penney Azcarate, ha respinto la richiesta dei... Infatti, se per l'opinione pubblica l'ha usato la carta ... un'accusa che era costato uno stop alla carriera'attore, e la ...