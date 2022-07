Governo: Draghi al Quirinale da Mattarella (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è giunto al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella. Draghi aveva lasciato Palazzo Chigi mentre erano in corso al Senato le votazioni sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, è giunto alper incontrare il presidente Sergioaveva lasciato Palazzo Chigi mentre erano in corso al Senato le votazioni sul ...

matteorenzi : Penso che così il Governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni. Ne ho parlato ogg… - LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - CorriereUmbria : Il Senato approva la fiducia al dl Aiuti. Draghi va da Mattarella, Giorgetti: 'Governo finito? Ci sono i supplement… - ZioKlint : RT @giulianol: Emozionante per la Lega tenere in piedi il governo Draghi con i suoi voti decisivi. -