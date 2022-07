Giorgia Meloni, veleni su Salvini e Berlusconi: 'Noi vogliamo combattere il Pd e loro?' (Di giovedì 14 luglio 2022) Giorgia Meloni è in testa ai sondaggi ma al momento sembra preoccupata dagli altri alleati, ossia da Lega e Forza Italia che sono molto tiepidi nei suoi confronti e che non vogliono la capa di Fdi ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022)è in testa ai sondaggi ma al momento sembra preoccupata dagli altri alleati, ossia da Lega e Forza Italia che sono molto tiepidi nei suoi confronti e che non vogliono la capa di Fdi ...

Pubblicità

CarlaGommy : RT @Maurizio101112: Giorgia Meloni ha firmato un emendamento che dice Aliquota unica dell'Irpef . . .così i RICCHI pagheranno quanto i POV… - francym97_ : RT @grande_flagello: 'C'è un pregio in Giorgia Meloni?' Elodie: #laconfessione - 80yeye80 : RT @MarcoNoel19: +++ Destano preoccupazione le condizioni di Giorgia Meloni che da oltre 16 ore non parla di elezioni +++ - poteredonna : RT @ilruttosovrano: A Giorgia Meloni manca ancora la promessa ad effetto per le elezioni, quanti soldi promettere di regalare agli italiani… - fefebaraonda : RT @MarcoNoel19: +++ Destano preoccupazione le condizioni di Giorgia Meloni che da oltre 16 ore non parla di elezioni +++ -