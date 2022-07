Elisabetta Gregoraci, scollatura totale. E proprio lì in mezzo... scandalo in prima serata | Guarda (Di giovedì 14 luglio 2022) Il look di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live lascia tutti senza fiato. Ancora una volta. L'ex di Flavio Briatore, sul palco itinerante della trasmissione di Italia 1, stavolta sfoggia un maxi serpente e una scollatura da urlo. Inutile negare che si tratta di outfit da capogiro. Così, dopo il mini abito giallo limone, molto minimal, l'ex di Briatore si gode ancora una volta decine e decine di siti che parlano e di lei. Elisabetta osa sempre di più con un abito rosa cipria. E' bellissima, ha grande stile e molta sensualità. Molti in Rete si chiedono quanto possa costare questo abito, firmato Grinas Atelier. Si tratta di un modello monospalla con una gonna aderente, ovviamente le gambe sono scoperte. Poi c'è quella audace maxi scollatura "incrociata", decorata con un serpente gioiello ricoperto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Il look dia Battiti Live lascia tutti senza fiato. Ancora una volta. L'ex di Flavio Briatore, sul palco itinerante della trasmissione di Italia 1, stavolta sfoggia un maxi serpente e unada urlo. Inutile negare che si tratta di outfit da capogiro. Così, dopo il mini abito giallo limone, molto minimal, l'ex di Briatore si gode ancora una volta decine e decine di siti che parlano e di lei.osa sempre di più con un abito rosa cipria. E' bellissima, ha grande stile e molta sensualità. Molti in Rete si chiedono quanto possa costare questo abito, firmato Grinas Atelier. Si tratta di un modello monospalla con una gonna aderente, ovviamente le gambe sono scoperte. Poi c'è quella audace maxi"incrociata", decorata con un serpente gioiello ricoperto ...

