Dl Aiuti | Letta | “Scelta M5s ci divide e crea una situazione che cambia lo scenario politico Pd voterà convintamente la fiducia”

"Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del Movimento 5 stelle di non votare la fiducia al Dl Aiuti crea una situazione che cambia lo scenario politico. Noi prendiamo atto di questa Scelta. Non è la nostra Scelta: è una Scelta che ci divide". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante un punto stampa davanti a Palazzo Marino a Milano. "Noi voteremo convintamente la fiducia al Dl Aiuti perché lì dentro ci sono tante cose importanti, buone e positive per gli italiani", ha aggiunto.

