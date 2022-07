Dl aiuti, al via il voto di fiducia al Senato (Di giovedì 14 luglio 2022) Al via il voto di fiducia al Senato sul Dl aiuti. Occhi puntati sul Movimento Cinque Stelle che, in base a quanto dichiarato dal leader Giuseppe Conte, negherà il sostegno sul provvedimento, ufficializzando così la crisi del governo Draghi. Il risultato della “chiama” è atteso attorno alle 15. Alle 15.30 dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri e successivamente il premier Mario Draghi potrebbe salire al Colle per discutere con il presidente Mattarella, il quale tenta in queste ore di scongiurare il rischio di dimissioni del premier. Il presidente del Consiglio ha finora dichiarato di non essere disponibile a formare una nuova maggioranza senza i Cinque Stelle, non è chiaro se accetterà di fare una verifica dell’attuale maggioranza, ammesso (ma non concesso) che tutti gli altri partiti sostengano questa strada. ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Al via ildialsul Dl. Occhi puntati sul Movimento Cinque Stelle che, in base a quanto dichiarato dal leader Giuseppe Conte, negherà il sostegno sul provvedimento, ufficializzando così la crisi del governo Draghi. Il risultato della “chiama” è atteso attorno alle 15. Alle 15.30 dovrebbe tenersi il Consiglio dei Ministri e successivamente il premier Mario Draghi potrebbe salire al Colle per discutere con il presidente Mattarella, il quale tenta in queste ore di scongiurare il rischio di dimissioni del premier. Il presidente del Consiglio ha finora dichiarato di non essere disponibile a formare una nuova maggioranza senza i Cinque Stelle, non è chiaro se accetterà di fare una verifica dell’attuale maggioranza, ammesso (ma non concesso) che tutti gli altri partiti sostengano questa strada. ...

Agenzia_Ansa : Mentre è ancora in corso il Consiglio nazionale del M5s, la linea prevalente per il momento è per l'uscita dall'Aul… - GiovaQuez : Confronto tra D'incà e Draghi, il premier ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato… - pietroraffa : == Il ministro D'Incà ha avuto un confronto con il presidente Draghi il quale ha indicato come unica via percorribi… - MatteoBilli72 : Comunque andrà a finire la tragicommedia grillina, arriverà un vaffa-day per Conte - AgenziaOpinione : SEN. DE BERTOLDI (FDI) * DL AIUTI: « NON SI FA L’INTERESSE DELL’ITALIA, LA VIA DA INTRAPRENDERE È TORNARE SUBITO AL… -