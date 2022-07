Dalla Turchia – Kim Min-jae non si allena: si chiude col Napoli? (Di giovedì 14 luglio 2022) Kim Min-jae è uno dei nomi per sostituire Kalidou Koulibaly che va al Chelsea, il sudcoreano costa circa 20 milioni di euro. Il Napoli se vuole può chiudere la trattativa con il Fenerbahce in pochissimo tempo perché il sudcoreano di 25 anni ha una clausola rescissoria. Quindi se vuole De Laurentiis può versare i 20 milioni di euro e assicurarsi il cartellino del difensore che piace moltissimo a Giuntoli. Nella notte Giuntoli ha contattato anche l’entourage di Lacroix per sondare il terreno, ma il costo del giocatore del Wolfsburg è superiore ed anche l’ingaggio chiesto può superare le aspettative, ma resta una pista aperta. Anche nel caso di Kim Min-jae bisogna trovare un accordo per l’ingaggio. Secondo le ultime notizie il giocatore può rientrare nei parametri dei 3 milioni di euro imposti dal Napoli. Intanto Dalla ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 luglio 2022) Kim Min-jae è uno dei nomi per sostituire Kalidou Koulibaly che va al Chelsea, il sudcoreano costa circa 20 milioni di euro. Ilse vuole puòre la trattativa con il Fenerbahce in pochissimo tempo perché il sudcoreano di 25 anni ha una clausola rescissoria. Quindi se vuole De Laurentiis può versare i 20 milioni di euro e assicurarsi il cartellino del difensore che piace moltissimo a Giuntoli. Nella notte Giuntoli ha contattato anche l’entourage di Lacroix per sondare il terreno, ma il costo del giocatore del Wolfsburg è superiore ed anche l’ingaggio chiesto può superare le aspettative, ma resta una pista aperta. Anche nel caso di Kim Min-jae bisogna trovare un accordo per l’ingaggio. Secondo le ultime notizie il giocatore può rientrare nei parametri dei 3 milioni di euro imposti dal. Intanto...

