"Co' sta calura?": il Fatto di Travaglio esplode, la frase che lo fa infuriare (Di giovedì 14 luglio 2022) Scontro in casa al Fatto quotidiano. Se il direttore Marco Travaglio ha spinto Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle a staccare la spina al governo Draghi, Antonio Padellaro nel suo editoriale pubblicato oggi 14 luglio invita l'avvocato del popolo "stremato dalle paturnie grilline" a evitare lo strappo. Travaglio, l'8 luglio, neanche una settimana fa, aveva spinto a tutta forza per la rottura a palazzo Madama. E lo aveva Fatto con un bel titolo in prima pagina che già suonava come un bollettino di guerra grillino: "Il M5s non vuole votare la fiducia in Senato". Oggi Padelllaro si augurava il contrario. A Montecitorio, scrive, si grida "al voto! Al voto?" ma "co' 'sta calura? Si suda copiosamente al solo pensiero del giro di consultazioni al Quirinale, delle 'incessanti' mediazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Scontro in casa alquotidiano. Se il direttore Marcoha spinto Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle a staccare la spina al governo Draghi, Antonio Padellaro nel suo editoriale pubblicato oggi 14 luglio invita l'avvocato del popolo "stremato dalle paturnie grilline" a evitare lo strappo., l'8 luglio, neanche una settimana fa, aveva spinto a tutta forza per la rottura a palazzo Madama. E lo avevacon un bel titolo in prima pagina che già suonava come un bollettino di guerra grillino: "Il M5s non vuole votare la fiducia in Senato". Oggi Padelllaro si augurava il contrario. A Montecitorio, scrive, si grida "al voto! Al voto?" ma "co' 'sta? Si suda copiosamente al solo pensiero del giro di consultazioni al Quirinale, delle 'incessanti' mediazioni di ...

