Carla Merz, chi è l'ex moglie di Francesco Moser: "Divorzio per colpa dei Rodriguez" (Di giovedì 14 luglio 2022) Carla Merz. Si chiama così l'ex moglie del campione di ciclismo Francesco Moser, famoso e conosciuto anche con il soprannome di 'Sceriffo'. I due si sono sposati il 7 dicembre del 1980 e dal loro grande amore sono nati tre figli, Francesco, Carlo e Ignazio, quest'ultimo sicuramente più famoso degli altri perché ha partecipato al Grande Fratello e qui si è innamorato di Cecilia Rodriguez, all'epoca fidanzata con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne. Carla Merz è sempre stata molto lontana dal gossip e dai pettegolezzi, ma nell'ultimo periodo si parlava di una separazione tra i due. Separazione ora confermata: dopo 40 anni di amore e di rispetto i due hanno firmato il documento.

