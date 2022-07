Calciomercato Udinese: è fatta per Bijol (Di giovedì 14 luglio 2022) Calciomercato Udinese: in dirittura di arrivo Bijol. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio dello sloveno É tutto fatto per il passaggio di Bjiol dal CSKA Mosca all’Udinese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi gli intermediari hanno limato gli ultimi dettagli e ora si aspetta solo l’annuncio. Lo sloveno classe 1999, con già 31 presenze in nazionale, firmerà un quinquennale a 800 mila euro l’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022): in dirittura di arrivo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio dello sloveno É tutto fatto per il passaggio di Bjiol dal CSKA Mosca all’. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi gli intermediari hanno limato gli ultimi dettagli e ora si aspetta solo l’annuncio. Lo sloveno classe 1999, con già 31 presenze in nazionale, firmerà un quinquennale a 800 mila euro l’anno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Definito il passaggio di #Bijol all'@Udinese_1896: - MARCO196913 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Definito il passaggio di #Bijol all'@Udinese_1896: - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Udinese, ufficiale Bijol. Strakosha sbarca in Premier - La Gazzetta dello Sport - AleCat_91 : RT @OAccomando91: Nuovo arrivo in casa #Udinese: arrivato in ritiro #Bijol. Lo sloveno, classe ‘99, arriva dal #CSKA a titolo definitivo pe… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Definito il passaggio di #Bijol all'@Udinese_1896: -