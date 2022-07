Beautiful anticipazioni | Zoe sa tutta la verità | adesso

(Di giovedì 14 luglio 2022), Zoe rivelerà a Paris di avere dei sospetti su Shauna e su Quinn. La giacca che ha riconosciuto a casa di Carter, appartiene a una di loro. Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere che Zoe dopo aver lasciato la casa di Carter correrà alla Forrester sconvolta. (web)La ragazza non può immaginare come abbia fatto il suo ex a dimenticarla così velocemente per questo motivo confida a Paris alcune cose. La giovane le confida di aver visto a terra al letto una giacca che potrebbe appartenere a Shauna o addirittura a Quinn. Il mistero sarà presto risolto.: Quinn chiude con Carter, Zoe pronta a scoprire laNel corso della puntata precedente abbiamo visto Zoe recarsi a casa di Carter e purtroppo la ragazza ha sorpreso l’ex ...

Come di consueto, anche per oggi, giovedì 14 luglio, vi riportiamo le della nuova puntata di Una Vita ; continua l'appuntamento con la telenovela spagnola dopo. Come sappiamo ... 13 luglio: Quinn chiude con Carter E Zoe... Alla fine, Demir torna dal suo viaggio di lavoro all'estero ed è furioso: dopo aver appreso dell'arresto di Yilmaz, e del ... In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammat ...