Amici 21, Sissi Cesana è incinta? (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutto è nato da un semplice video in cui Sissi Cesana di Amici 21 canta e qualcuno aggiunge su Tik Tok una frase mai detta, ovvero "Sissi e Dario annunciano la gravidanza". Il video in questione è diventato virale ed è cominciata a circolare la voce la cantante sia incinta, come riporta il sito Webboh. A incrementare il gossip ci ha poi pensato partecipazione di Sissi a Subasio Music Club, dove la ragazza indossava un abito giallo che segnava le sue forme, mettendo in risalto un po' di pancia. Ma il gossip è assolutamente infondato: Sissi non è incinta, anche se lei e il ballerino Dario Schirone, conosciuto proprio ad Amici 21, si amano moltissimo e fanno sul serio.

