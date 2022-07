Amazon si accorda con Bruxelles e anticipa gli effetti del Dma

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 luglio 2022)ha deciso di trovare un accordo con l’Unione europea. Questa mattina, il colosso di Jeff Bezos ha scelto la strada degli impegni, ovvero quella procedura che permette di chiudere un procedimento antitrust (in Italia come a) con la promessa di adottare una condotta che mette fine ai profili anticoncorrenziali oggetto dell’inchiesta. In questo modo concorrenti e consumatori ottengono (più o meno) ciò che chiedevano, la Commissione risparmia soldi, tempo e grattacapi di un lungo procedimento, e l’azienda si assicura di chiudere il contenzioso ed evitare multe. Due erano le indagini pendenti contro l’azienda: la prima legata ai servizi di logistica proposti ai rivenditori, con relativi benefici per comparire in posizioni migliori sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo; la seconda per avere utilizzato impropriamente ...