Zelensky, due milioni di ucraini deportati in Russia (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Due milioni di ucraini sono stati portati in Russia, sono stati intimiditi e i loro documenti sottratti". Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rivolgendosi ai partecipanti alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) "Duedisono stati portati in, sono stati intimiditi e i loro documenti sottratti". Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr, rivolgendosi ai partecipanti alla ...

Pubblicità

SegirtNews : Ucraina: Zelensky, due milioni di ucraini deportati in Russia - fisco24_info : Ucraina: Zelensky, due milioni di ucraini deportati in Russia: Proseguono gli attacchi nell'Est del paese, bombe su… - SoniaLaVera : RT @laltrodiego: #Zelensky 'Due milioni di ucraini 'deportati' in russia (centinaia di migliaia di bambini)' MA BASTA! - laltrodiego : #Zelensky 'Due milioni di ucraini 'deportati' in russia (centinaia di migliaia di bambini)' MA BASTA! - JozeJechich_JJ : @mara_pi56633301 @Betty36174919 @Antonel38567888 @MangelaVilo @DiegoFusaro Non solo Wagner gioia de mamma ma anche… -