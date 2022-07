VIDEO Gattuso | che spintone a Castillejo | il tecnico lo saluta a modo suo

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Valencia, Castillejo ritrova Gattuso: che spintone allo spagnolo! - cn1926it : #Valencia, #Gattuso e l’accoglienza a #Castillejo: che spintone! - Mediagol : VIDEO Valencia, Castillejo ritrova Gattuso: che spintone allo spagnolo! - CarmineFebo666 : RT @_LordJack: Questo pesa 10 kg bagnato; Gattuso gli ha dato una pacca e l'ha fatto volare - SirGodoing : RT @_LordJack: Questo pesa 10 kg bagnato; Gattuso gli ha dato una pacca e l'ha fatto volare -

Ci tengo a ringraziare in modo particolare Adriano Galliani e Mister Mihajlovic per avermi portato al Milan; un ringraziamento speciale va a Misterperché, oltre ad avermi consegnato la ...: "Con Lim sarò un leone non un gattino"/ "La mia malattia Dicono stron*ate" Ildel gesto è stato condiviso sui social network, a cominciare da Twitter e dal quotidiano sportivo ...Alessio Romagnoli dice addio al Milan dopo sette anni per vestire la maglia della Lazio. L'ormai ex capitano dei rossoneri, ha lasciato una lettera a cuore aperto ai propri tifosi e compagni: "Ciao Mi ...Il Valencia di Gennaro Gattuso ha completato la prima settimana di precampionato in vista della stagione 2022-23, guarda il video degli allenamenti ...