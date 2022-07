Traffico Roma del 13-07-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code a tratti perintenso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra via Ostiense via Casilina interna si rallenta tra Montespaccato e Casal del Marmo è ancora Cassia bis e Flaminia rallentamenti per incidente sulla via Salaria dalla tangenziale a via Cortona Verso il raccordo è sempre in uscita dasi sta in coda sulla Flaminia a partire da via Cassiaintenso è rallentato in tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni è chiusa Viale Palmiro Togliatti tra via Casilina e via dell’aeroporto di Centocelle in direzione di via Tuscolana per l’intervento sul impianto semaforico all’altezza di Viale deinisti danneggiato dall’incendio dello scorso IX luglio per i ...