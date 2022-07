Tour de France 2022 | Damiano Caruso paga mezz’ora sul Col du Granon ed esce di classifica Ora punterà ad una tappa

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Undeiniziato male e che sta proseguendo peggio. Non è l’annata diquesta, almeno per quanto riguarda i Grandi Giri: il siciliano era la chance più importante (anche l’unica) per l’Italia alla Grande Boucle in chiavegenerale, invece ha deluso le aspettative. C’era chi se lo aspettava al Giro d’Italia, invece il siculo ha preferito puntare, d’accordo con la sua Bahrain-Victorious, sulla corsa transalpina. Scelta che al momento non sembra essere stata delle migliori (lui che nel Bel Paese era stato secondo nel 2021 alle spalle di Bernal). Male in Danimarca, con secondi persi nella prima e nella terza, in ritardo sulle prime montagne, oggiè crollato definitivamente. Quando si sono accese le micce ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Tutto il mondo di Vingegaard: la bici a 9 anni, la rottura del femore, la figlia Frida e la torta di carote - il_Conte78 : RT @RaiNews: Con una fuga di 5km Jonas Vingegaard vince l'11a tappa del #TourdeFrance e si prende la maglia gialla. Pogacar in crisi. Si ri… - infoitsport : Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Jonas Vingegaard e la Jumbo-Visma super, Pogacar insufficiente - Maryeterngif1 : TOUR DE FRANCE 2022, POSITIVI AL COVID LA SQUADRA DI POGACAR - PERSONAGGI FAMOSI CONTAGIATI DAL COVID… - MarcoLe86931402 : RT @Eurosport_IT: Pogacar è già pronto per l'Alpe d'Huez ???? Le sue parole complete… -

Romain Bardet, voto 7,5: il transalpino in questa stagione sembra essere rinato. Il ritiro al Giro d'Italia gli ha dato uno stimolo in più per fare bene nella corsa di casa e per ora ci sta riuscendo ...A quel punto si andrà sui Pirenei: il 20 luglio andranno affrontati Col d'Aspin e Col de Val Louron - Azet prima dell'arrivo in quota a Peyragudes (8 km al 7,8%), il giorno seguente andranno scalati ...Un Tour de France 2022 iniziato male e che sta proseguendo peggio. Non è l'annata di Damiano Caruso questa, almeno per quanto riguarda i Grandi Giri: il siciliano era la chance più importante (anche l ...TOUR DE FRANCE - Pogacar ha preso una batosta davvero dura da digerire, ma non vede l'ora della prossima tappa. Sì perché alla prossima ci sarà l'Alpe d'Huez ...