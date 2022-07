Ragazzo va in coma e si risveglia grazie a Nino D’Angelo: “Mi hai salvato” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una scena da film. Un ‘miracolo’ della musica. Che, ancora una volta, ci fa capire quanto certe emozioni e sensazioni riescano ad andare oltre tutto, oltre cose che, apparentemente, sono inspiegabili. Sergio, il Ragazzo in coma, si è svegliato ascoltando le canzoni di Nino D’Angelo. Ha riaperto gli occhi attratto da quel suono che tanto gli sembrava familiare. La commozione di Nino D’Angelo A parlarne è stata direttamente la madre del Ragazzo in coma in un video. Un video che poi è stato pubblicato su TikTok e che ha fatto il giro del web. Migliaia i commenti, i like e le condivisioni. In pochissimo tempo la potenza dei social è arrivata fino al cantautore che, sentendo quelle parole, incredulo, ha voluto chiamare immediatamente la famiglia. Dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una scena da film. Un ‘miracolo’ della musica. Che, ancora una volta, ci fa capire quanto certe emozioni e sensazioni riescano ad andare oltre tutto, oltre cose che, apparentemente, sono inspiegabili. Sergio, ilin, si è svegliato ascoltando le canzoni di. Ha riaperto gli occhi attratto da quel suono che tanto gli sembrava familiare. La commozione diA parlarne è stata direttamente la madre delinin un video. Un video che poi è stato pubblicato su TikTok e che ha fatto il giro del web. Migliaia i commenti, i like e le condivisioni. In pochissimo tempo la potenza dei social è arrivata fino al cantautore che, sentendo quelle parole, incredulo, ha voluto chiamare immediatamente la famiglia. Dopo ...

