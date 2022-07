L’uomo accusato di aver commissionato sul Dark Web l’omicidio del rivale in amore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un uomo di 34 anni residente a Treviso è accusato di aver commissionato sul Dark Web l’omicidio del fidanzato di una donna di cui era innamorato. La polizia lo ha identificato e denunciato. All’origine del caso una segnalazione dell’Fbi alla Polizia Postale. Il conto dell’omicidio su commissione avrebbe dovuto essere pagato con le criptovalute. L’Fbi aveva informato la Polizia Postale in merito ad un 45enne del trevigiano potenziale vittima di un “servizio” a pagamento di omicidio su commissione. Il 34enne, secondo l’ipotesi accusatoria, ha agito perché non era corrisposto sentimentalmente dalla giovane fidanzata della potenziale vittima, di cui era segretamente innamorato. Da qui il piano criminale, fermato con la denuncia di oggi. su Open Leggi anche: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un uomo di 34 anni residente a Treviso èdisulWebdel fidanzato di una donna di cui era innamorato. La polizia lo ha identificato e denunciato. All’origine del caso una segnalazione dell’Fbi alla Polizia Postale. Il conto delsu commissione avrebbe dovuto essere pagato con le criptovalute. L’Fbi aveva informato la Polizia Postale in merito ad un 45enne del trevigiano potenziale vittima di un “servizio” a pagamento di omicidio su commissione. Il 34enne, secondo l’ipotesiria, ha agito perché non era corrisposto sentimentalmente dalla giovane fidanzata della potenziale vittima, di cui era segretamente innamorato. Da qui il piano criminale, fermato con la denuncia di oggi. su Open Leggi anche: ...

