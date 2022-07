Infermiere accusato omicidio | ' vendetta per trasferimento'

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Avrebbe ucciso per vendicarsi dell'ospedale che lo aveva trasferito di reparto Vincenzo Villani Conti, l'del Cannizzaro di Catania arrestato, ieri, ieri perpremeditato ...

Avrebbe ucciso per vendicarsi dell'ospedale che lo aveva trasferito di reparto Vincenzo Villani Conti, l'del Cannizzaro di Catania arrestato, ieri, ieri per omicidio premeditato pluriaggravato di due pazienti, uccise tra il 2020 e il 2021, con una massiccia somministrazione di diazepan. Il ...... nell'ultimo suo incarico quello diprofessionale a medicina e chirurgia d'accettazione ... L'uomo èdi avere somministrato dei farmaci, delle benzodiazepine, specificatamente ...(ANSA) - CATANIA, 13 LUG - Avrebbe ucciso per vendicarsi dell'ospedale che lo aveva trasferito di reparto Vincenzo Villani Conti, l'infermiere ...La somministrazione di farmaci durante un turno di notte: le indagini della Procura e le reazioni del Cannizzaro e dell'Ordine Infermieri ...