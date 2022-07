Ignazio Moser | i genitori si separano dopo 41 anni | c’entrano i Rodriguez?

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Non solo Ilary Blasi e Francesco Totti.41di matrimonio, Francescoe la moglie Carla Merz, stanno divorziando. La notizia è stata diffusa dal Corriere della Sera che tira in ballo anche la famiglia. Secondo ciò che riporta Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.