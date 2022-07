Grignani: «Vasco è furbo, usa me per non essere messo alla gogna. Dicono sia un serpente ammaliatore» (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Messaggero intervista Gianluca Grignani. A Sanremo ha affiancato Irama nella serata dedicata alle cover. E’ finito nel mirino delle polemiche perché aveva il viso gonfio che lo rendeva quasi irriconoscibile. «Le critiche non mi hanno ferito, ci sono abituato. Ho letto tutto una settimana dopo. Hanno detto che ero gonfio: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce. alla fine si è parlato solo di me: è come se il Festival lo avessi vinto io. Per me non esistono regole quando si sale sul palco». Sui social è tornato a circolare il video di una disastrosa esibizione alla finale del Festivalbar ’95 con “Falco a metà”: litigò con il pubblico, sbraitò contro il cameraman, si voltò e se ne andò. «Arrivai sul palco già nervoso. Fiorello (in gara con un remix di Un mondo d’amore, ndr) nel backstage mi aveva provocato, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Messaggero intervista Gianluca. A Sanremo ha affiancato Irama nella serata dedicata alle cover. E’ finito nel mirino delle polemiche perché aveva il viso gonfio che lo rendeva quasi irriconoscibile. «Le critiche non mi hanno ferito, ci sono abituato. Ho letto tutto una settimana dopo. Hanno detto che ero gonfio: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce.fine si è parlato solo di me: è come se il Festival lo avessi vinto io. Per me non esistono regole quando si sale sul palco». Sui social è tornato a circolare il video di una disastrosa esibizionefinale del Festivalbar ’95 con “Falco a metà”: litigò con il pubblico, sbraitò contro il cameraman, si voltò e se ne andò. «Arrivai sul palco già nervoso. Fiorello (in gara con un remix di Un mondo d’amore, ndr) nel backstage mi aveva provocato, ...

Pubblicità

napolista : Grignani: «Vasco è furbo, usa me per non essere messo alla gogna. Dicono sia un serpente ammaliatore» Al Messagger… - FraOrga : Ultimo non é depresso Vasco non sa fare solo “eeeeh” Ligabue non ha un pregio e ha forse tre canzoni belle Laura Pa… -