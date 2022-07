Governo, Zaia-Fontana-Sala: “Draghi vada avanti” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Il premier Draghi deve andare avanti. Non hanno dubbi il governatore del Veneto Zaia, il presidente della Lombardia Fontana e il sindaco di Milano Sala che oggi hanno incontrato il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi per le Olimpiadi invernali 2026. “Il dibattito è il sale della democrazia ma in questo momento c’è bisogno di un Governo che prenda le decisioni strategiche”, dunque “spero non ci siano motivi per cui questo governa cada, perché entreremmo in un limbo pericoloso”, ha detto Zaia, lasciando Palazzo Chigi. “Noi della Lega abbiamo un ruolo e possiamo giocarcelo fino in fondo – ha aggiunto – abbiamo le nostre istanze, a partire dall’autonomia che, badate bene, non è la secessione dei ricchi”. Il Governo deve andare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Il premierdeve andare. Non hanno dubbi il governatore del Veneto, il presidente della Lombardiae il sindaco di Milanoche oggi hanno incontrato il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi per le Olimpiadi invernali 2026. “Il dibattito è il sale della democrazia ma in questo momento c’è bisogno di unche prenda le decisioni strategiche”, dunque “spero non ci siano motivi per cui questo governa cada, perché entreremmo in un limbo pericoloso”, ha detto, lasciando Palazzo Chigi. “Noi della Lega abbiamo un ruolo e possiamo giocarcelo fino in fondo – ha aggiunto – abbiamo le nostre istanze, a partire dall’autonomia che, badate bene, non è la secessione dei ricchi”. Ildeve andare ...

