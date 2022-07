Giulia Pauselli all’ottavo mese di gravidanza: “Faccio un po’ fatica a mostrarmi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dolce e bellissima col pancione Giulia Pauselli su Instagram confida che in questi giorni è un po’ in difficoltà. E’ all’ottavo mese di gravidanza, manca ancora un po’ per il parto, risponde ai follower che si preoccupano per lei e per il bebè, quelli che la sostengono da sempre. Purtroppo, sui social c’è anche chi non è in grado di aiutare ma solo di mettere in difficoltà le persone e per Giulia Pauselli questo non è il momento adatto di leggere certi messaggi. La ballerina di Amici ha confidato sincera che non è stato semplice accettare la gravidanza ma che poi l’attesa è diventata la cosa più importante, un momento prezioso da vivere con Marcello. La Pauselli racconta che in questi giorni fa un po’ fatica a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dolce e bellissima col pancionesu Instagram confida che in questi giorni è un po’ in difficoltà. E’di, manca ancora un po’ per il parto, risponde ai follower che si preoccupano per lei e per il bebè, quelli che la sostengono da sempre. Purtroppo, sui social c’è anche chi non è in grado di aiutare ma solo di mettere in difficoltà le persone e perquesto non è il momento adatto di leggere certi messaggi. La ballerina di Amici ha confidato sincera che non è stato semplice accettare lama che poi l’attesa è diventata la cosa più importante, un momento prezioso da vivere con Marcello. Laracconta che in questi giorni fa un po’a ...

