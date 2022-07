Gianna Nannini | il suo cuore appartiene a lei | ecco chi è la compagna di vita

Leggi su ildemocratico

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’amore diè per una sola donna. Tra di loro c’è un legame profondo, che va avanti da tantissimi anni Sono passati diversi anni da quandoha deciso di dividere la suacon la. Ma quanti sono le informazioni che conosciamo realmente sul conto della donna che ha fatto battere ildella cantante? Il loro, è un rapporto molto forte e che va avanti da tantissimi anni. Stiamo parlando difatti dell’amore della sua, una donna di cui si conosce ben poco. La loro Love Story non è una relazione di poco conto, come molti hanno creduto all’inizio, ma si tratta di un amore lungo e duraturo. Un’unione che le ha portate a fare insieme il grande passo. Infatti, in molte occasioni capita che ...