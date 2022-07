GF Vip 7, quarto indizio di Signorini: la smentita di Iannone, occhi puntati su Ginevra Lamborghini (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata di martedì 12 luglio Alfonso Signorini ha svelato con una Instagram Story alcuni dettagli su uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, ed è scattato subito il totonome. Gf Vip 7, il quarto indizio di Alfonso Signorini Alfonso Signorini pare abbia deciso ormai di giocare ad una sorta di caccia al tesoro mediatica, svelando di settimana in settimana alcuni indizi utili per individuare l'identità dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip, che prenderà il via a settembre. Un modo per tenere sempre vivo l'interesse e l'attenzione per il reality show di Canale 5. Dopo l'indizio riguardante la borsetta rosa (attribuita a Chaindra Rodriguez), lo smalto rosso (attribuito a Pamela Prati) e le catene al polso (che potrebbero riferirsi all'ex de Il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata di martedì 12 luglio Alfonsoha svelato con una Instagram Story alcuni dettagli su uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, ed è scattato subito il totonome. Gf Vip 7, ildi AlfonsoAlfonsopare abbia deciso ormai di giocare ad una sorta di caccia al tesoro mediatica, svelando di settimana in settimana alcuni indizi utili per individuare l'identità dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip, che prenderà il via a settembre. Un modo per tenere sempre vivo l'interesse e l'attenzione per il reality show di Canale 5. Dopo l'riguardante la borsetta rosa (attribuita a Chaindra Rodriguez), lo smalto rosso (attribuito a Pamela Prati) e le catene al polso (che potrebbero riferirsi all'ex de Il ...

