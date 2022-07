Gas, la strategia Draghi funziona. Ma tra Gazprom e solidarietà Ue… (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua l’offensiva economica di Vladimir Putin all’Europa, attraverso i rifornimenti di gas e non solo. Ma se dalla Germania arrivano voci di recessione e collasso industriale, in Italia si respira un clima (leggermente) meno allarmista. Se non altro perché il sistema-Paese è meno esposto rispetto ai cugini teutonici: da inizio anno Roma ha ridotto la quota di gas russo nelle sue importazioni dal 40% al 25%, mentre Berlino, che può contare su meno opzioni, staziona ancora attorno al 35%. Un taglio così netto si deve al decisionismo del governo di Mario Draghi, che ha iniziato a muoversi con Eni per cercare fornitori alternativi già a febbraio e sostituire quei 30 miliardi di metri cubi targati Gazprom. Lunedì il premier sarà di nuovo ad Algeri per la seconda visita ufficiale nel giro di pochi mesi. L’Algeria è diventata il nuovo fornitore più ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua l’offensiva economica di Vladimir Putin all’Europa, attraverso i rifornimenti di gas e non solo. Ma se dalla Germania arrivano voci di recessione e collasso industriale, in Italia si respira un clima (leggermente) meno allarmista. Se non altro perché il sistema-Paese è meno esposto rispetto ai cugini teutonici: da inizio anno Roma ha ridotto la quota di gas russo nelle sue importazioni dal 40% al 25%, mentre Berlino, che può contare su meno opzioni, staziona ancora attorno al 35%. Un taglio così netto si deve al decisionismo del governo di Mario, che ha iniziato a muoversi con Eni per cercare fornitori alternativi già a febbraio e sostituire quei 30 miliardi di metri cubi targati. Lunedì il premier sarà di nuovo ad Algeri per la seconda visita ufficiale nel giro di pochi mesi. L’Algeria è diventata il nuovo fornitore più ...

