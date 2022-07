(Di mercoledì 13 luglio 2022)Amici del Museo degli, la tavola è riemersa da una collezione privata del nord Italia e poi è stata messa all'asta; era il modello per una pala d'altare per Santa Maria del Carmine, poi distrutta in un incendio L'articolo proviene daPost.

Firenze: donata agli Uffizi un'Ascensione di Maso da San Friano

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: "Con il ritorno del modelletto di Maso da San Friano si compie una doppia restituzione a Firenze: non solo questo dipinto raffinatissimo, ma anche la memoria di una grande pala d'altare perduta". Donata dagli Amici degli Uffizi al museo fiorentino la tavola raffigurante l'Ascensione di Cristo, modello di Maso da San Friano per una pala d'altare per Santa Maria del Carmine. La tavola è riemersa da una collezione privata del nord Italia e poi è stata messa all'asta; era il modello per una pala d'altare per Santa Maria del Carmine, poi distrutta in un incendio.