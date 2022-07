Chi l’ha visto?, anticipazioni dello ‘speciale’ di mercoledì 13 luglio 2022: la scomparsa di Federico Caffè (Di mercoledì 13 luglio 2022) Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento imperdibile con Chi l’ha visto?, il programma di Rai 3 che mette al centro casi di cronaca, gialli da risolvere e segnalazioni di persone in difficoltà o scomparse. Alla conduzione, anche in questa puntata speciale, la giornalista Federica Sciarelli. Dove si trova Federico Caffè? Stasera il caso a Chi l’ha visto? Questa sera, nella puntata speciale, la trasmissione tornerà sul caso, ancora senza risposta, del professor Federico Caffè. Ai microfoni del programma il racconto dei suoi studenti. Ma che fine ha fatto l’economista, che è stato anche il professore del presidente del Consiglio, Mario Draghi? Speciale “Chi l’ha visto?” La misteriosa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Torna, come ogni, l’appuntamento imperdibile con Chi?, il programma di Rai 3 che mette al centro casi di cronaca, gialli da risolvere e segnalazioni di persone in difficoltà o scomparse. Alla conduzione, anche in questa puntata speciale, la giornalista Federica Sciarelli. Dove si trova? Stasera il caso a Chi? Questa sera, nella puntata speciale, la trasmissione tornerà sul caso, ancora senza risposta, del professor. Ai microfoni del programma il racconto dei suoi studenti. Ma che fine ha fatto l’economista, che è stato anche il professore del presidente del Consiglio, Mario Draghi? Speciale “Chi?” La misteriosa ...

